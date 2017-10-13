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Trump imza atmayı unutunca...

13 Ekim 2017 17:39

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın sağlık sigortası sistemine (Obamacare) yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı. Trump, yeni sağlık reformunun Kongre'den geçememesi nedeniyle bazı federal sağlık sigortası kurallarının değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump, selefi Barack Obama'nın sağlık sigortası sistemine (Obamacare) yeni alternatifler sunmak amacıyla 'Daha Düşük Maliyetli Seçeneklere Erişimi Genişletmek' başlıklı bir kararname çıkardı. Öte yandan Trump, yeni kararnameyi imzalamak için düzenlediği basın toplantısında az daha imza atmayı unutuyordu.Kısa bir açıklama yaptıktan sonra arkasını dönüp katılanlara teşekkür eden Trump, kararnameyi imzalamadan çıkışa doğru yöneldi. Fakat ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ı uyararak kararnameyi imzalamayı unuttuğunu söyledi.Bunun üzerine Trump geri dönerek, 'Sadece hiçbir maliyeti olmadığı için imzalıyorum' diye espri yaparak kararnameyi imzaladı.

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Trump imza atmayı unutunca...

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