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Trump, Daytona 500 yarışlarına katıldı, makam aracı ile pistte tur attı

17 Şubat 2020 10:18

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı Daytona 500’ün açılış töreninde makam aracı ile pistte tur atarak ilk yarışın startını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen NASCAR'ın en prestijli yarışı olarak kabul edilen Daytona 500'ün açılış töreninde yarış öncesi başkanlık konvoyu ile pistte tur attı. Eşi Melania Trump ile birlikte alkışlar arasında sahneye çıkarak dört dakikalık kısa bir konuşma yapan Trump, yarışın startını verdi.

Trump'ın gelişi öncesinde Daytona Beach kentinde kırmızı alarm verildi. Güvenlik en üst seviyeye çıkartıldı. Daytona 500 otomobil yarışlarında ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Trump, ABD'de geleneksel hale gelen otomobil yarışlarına katılan 4. ABD Başkanı oldu. Ronald Reagan, George H.W. Bush ve George W. Bush da NASCAR Daytona 500 araba yarışlarına katılıp start vermişti.

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