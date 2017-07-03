Trump, CNN’i ‘dövdü’

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başından bu yana devam eden ve Amerikan medyasını hedef aldığı paylaşımlarını Pazar günü yayınladığı bir video ile sürdürdü. Trump, Twitter hesabından, kendisini "CNN ile güreşirken" gösteren montaj bir video paylaştı. CNN kanalı ise konu ile ilgili haberine, "Trump CNN'i çocukça bir tweet'le yumrukladı" başlığını attı. Yapılan haberde, videonun komik bulunmasının doğru olmadığı, bunun aslında "korkutucu ve tehlikeli" bir paylaşım olduğu değerlendirmesine yer verildi. Aynı haberde, CNN televizyonunun, "Başkan'ın gazetecilere karşı şiddeti özendirdiği bir gün üzüntü verici bir gündür" şeklindeki resmi cevabı da yer aldı. Haberde Trump'ın Washington'da haftasonu yaptığı bir konuşmada sarf ettiği, "Yalancı medya Beyaz Saray'a yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştı. Ama Başkan ben oldum onlar değil" ifadeleri de eleştirildi. Reliable Source (Güvenilir Kaynak) programının sunucusu Brian Stelter, bu ifadeleri, "Bu Başkan, Hugo Chaves'e, Recep Tayyip Erdoğan'a, Vladimir Putin'e mi benzemeye çalışıyor" sözleriyle yorumladı.