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TRT'nin spor programında AKP propagandası ve 'Yeni Türkiye' tavsiyesi

04 Mayıs 2015 13:12

51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda dereceye giren ünlü pedal Mark Cavendish'in Cumhurbaşakanı Erdoğan'a tepki göstererek podyumu terk etmek istedi. Söz konusu iddiaya cevap TRT 3 ve TRT 1'de ortak yayınlanan 'Stadyum' programından geldi. Programın sunucusu Ersin Düzen, söz konusu iddianın 'yalan' olduğunu görüntülerle anlatmaya çalışırken, Kaya Çilingiroğlu ve Ersin Düzen isim vermeden AKP döneminde yapılan spor organizasyonları ile ülkenin tanıtımının yapıldığı ve değerinin arttığını vurguladılar. 'ÇOCUKLARINIZA ESKİ TÜRKİYE'Yİ ANLATIN' Söz konusu haberlere oldukça kızdığını saklamayan Ersin Düzen, izleyicilere de 'Yeni Türkiye'yi anlaması için çocuklarınıza eski Türkiye'yi anlatın' dedi. Kaya Çilingiroğlu ise "Birine duyduğunuz nefret, sizi doğruyu görmekten alıkoymasın' diyerek Erdoğan'a duyulan nefret nedeniyle Türkiye'de gerçekleşen önemli gelişmelerin görmezden gelindiğini savundu. İşte Ersin Düzen ve Kaya Çilingiroğlu'nun AKP seçim reklamındaki 'Diğerleri konuşur AK Parti yapar' konseptini çağrıştıran ve Oğuz Çetin ile Hakan Ünsal'ın da zaman zaman eşlik etmek zorunda hissettikleri 'Yeni Türkiye' anlatımları.

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