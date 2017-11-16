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TRT'den mahkemeye 'Berkin Elvan' cevabı: Altyapımız uygun değil

16 Kasım 2017 15:25

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan dosyasında, polis F.D.’nin olası kastla öldürmek suçundan yargılandığı davaya bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, davanın soruşturma aşamasında Ulusal Kriminal Büro, Berkin Elvan’ın vurulma anına ilişkin TOMA kamerasına ait görüntüler üzerinde inceleme yapmış, inceleme ile Berkin Elvan’ı ZET silahı (gaz fişeği silahı) ile vuran polisin kimliği belirlenmişti. Davanın görüldüğü mahkeme de iyileştirilmesi amacıyla görüntüleri TÜBİTAK ve TRT'ye göndermişti. TRT mahkemenin yazısına şöyle yanıt verdi: "Söz konusu dosyada söz edilen eski dönemlerde çekilen görüntülerin iyileştirilmesi hususu filmler için geçerli olup CD ve kasetlere aktarılan veya güvenlik kamerası gibi teknik cihazlardan alınan görüntülerin iyileştirilmesi ve netleştirilmesi kurumumuzun teknolojik altyapısının yayına yönelik oluşturulmuş olması nedeniyle istenen incelemelere uygun olmaması ve anılan dosya ile gönderilen bilgi ve belgeleri inceleyecek yeterlilikte bir uzman bilirkişi bulunmadığından talebinize konu hakkında herhangi bir işlem yapılamamaktadır." Dava kapsamında TÜBİTAK daha önce mahkemeye gönderdiği yazıda söz konusu talebe şöyle yanıt vermişti: “Adli analiz talepleri, kurumumuz tarafından yürütülmekte olan projelerin yoğunluğunun müsaade ettiği nispette karşılanmaya çalışılmaktadır. Mevcut durumda; kurumumuzca yürütülen sözleşmeler ile bağıtlanmış ve gecikmesi halinde cezai yükümlülükleri olan projelerin yoğunluğu sebebi ile ilgili yazınızda belirtilen talebe olumlu cevap verilmemektedir. Söz konusu talep için Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi ile iletişime geçilmesi önerilmektedir

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