TRT'den: Erdoğan'ın konuşmasının ardından karşınızdayız, Erdoğan'la devam edelim...

Sık sık yayınlarında muhalefet partilerine yer vermemekle eleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda dün (2 Haziran 2018) hazırlanan yayın akışı, dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Özel Halk Otobüsleri Birliği tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamalara yer veren kanalda daha sonra Tunç Tunçel'in sunumuyla ekrana gelen Haber 22 başladı. Tunçel'in şu ifadesi, sosyal medyada gündem oldu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Haber 22 ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam edelim..."

Video-Kurgu: Selim Delikara