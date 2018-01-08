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TRT'de 'kavuk' karmaşası: Bu en son Yılmaz Erdoğan'a verilmişti, şimdi Şevket Çoruh'ta olması lazım...

08 Ocak 2018 16:41

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Münir Özkul’un cenaze töreninden canlı yayın yapan TRT Haber’in Özkul’un Ferhan Şensoy’a devrettiği Geleneksel Türk Tiyatrosunun son temsilcisi kabul edilen İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kavuğuyla ilgili verdiği yanlış bilgiler tepki çekti. TRT Haber’in yayınında, “Münir Özkul’un Ferhan Şensoy devrettiği kavuk, şimdilerde başka bir sanatçıda. Yılmaz Erdoğan’a da verildi biliyorsunuz o kavuk… Zannediyorum Şevket Çoruh’ta olması lazım. Öncesinde o zaman” konuşmaları yer aldı.

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