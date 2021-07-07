TRT spikerinin gol atan futbolcuyu yanlış anons ettiği anlar, maçın özetinde düzeltildi

07 Temmuz 2021 14:27
Euro 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya arasında oynanan maçın spikeri Levent Özçelik'in 'Inzaghi' gafı, sosyal medyada gündem oldu. Özçelik'in maç esnasındaki gafı, maçın özet videosunda ise düzeltildi.
Oynanan İtalya - İspanya Euro 2020 yarı final maçına, TRT'nin usta spikeri Levent Özçelik'in gafı damga vurdu.
İtalya'nın normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta, penaltılarla İspanya'yı eleyerek Euro 2020'de finale çıkmayı başardı. İtalya karşılaşmanın 60. dakikasında Federico Chisea’nın golüyle 1-0 öne geçerken, maçı anlatan TRT'nin deneyimli spikeri Levent Özçelik’in 'Chiesa’ya defalarca 'Inzaghi' demesi sosyal medyada olay yarattı.
Gol sırasında defalarca ‘Inzaghi’ diyen Özçelik, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine, golü Chiesa’nın attığını söyleyerek, izleyenlerden özür diledi.
Özçelik'in Chiesa'ya Inzaghi dediği anlar, özette yer almadı. Özetin o bölümünü tekrar seslendiren Levent Özçelik, canlı yayındaki hatasını, özette düzeltmiş oldu.
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