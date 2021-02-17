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"TRT sesimizi yine kesecek" diyen Akşener kürsüyü bir anneye bıraktı: Çocuklarımızın anne ve babaları kredi kartları için ölmesin

“Artık bizler bu zorluğa dayanamıyoruz”

17 Şubat 2021 11:27

T24 Video Haber Merkezi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında  kürsüye ev kadını Münevver Acar'ı çıkarttı. Akşener'in "TRT yine yayını kesecek ama biz milletimizin sesini duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz" sözlerinin ardından kürsüyü bıraktığı Acar, yaşadığı geçim sıkıntılarını anlatarak sorunların çözülmesini istedi. 

Bağ-Kur’dan aldığı 'dul ve yetim aylığı' ile geçindiğini söyleyen ve 42 yaşında 5 kız çocuğuyla yalnız kaldığını ifade eden Münevver Acar, zorluklara rağmen çocuklarını okuttuğunu, ev kadınlarına sadece ‘ev işi yapar’ gözüyle bakılmaması gerektiğini söyledi. 

“Çocuklarımızı okutmaya çalışırız, onları götürürüz okula, bırakır okuldan alırız ama güçlükler nedeniyle yapamıyoruz” diyen Acar, yaşadığı ve şahit olduğu ekonomik zorlukları anlattı: 

“Hayat çok pahalandı. O kadar zam var ki marketlere gittiğimizde bakıyoruz etiketlere bir zam konmuş ertesi gün ikinci zam gelmiş. Evimizde doğalgaz yakamıyoruz. Pazara gitsek ne alacağız. Meyve pahalı, sebze pahalı. Akşam üzeri genelde hanımlar gidiyor, kalan çürük şeyleri topluyorlar yemek yapmaya çalışıyoruz” 

“Bir Türk insanı, Türk kadını, Tür annesi bunları hiç hak etmiyor” diyen Acar, “Zorluklarla büyüttüğüm çocukları bunun için mi büyüttüm” diye sorarak “Artık bizler bu zorluğa dayanamıyoruz” dedi. 

“Tencerelerimiz kaynasın istiyoruz” diyen Acar, “Çocuklarımızın anne ve babaları kredi kartları yüzünden ölmesin istiyoruz” diye konuştu.

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