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TRT'nin Fatih ilçesi için kullandığı 'küçük Suriye' ifadesi tepki çekti

"İstanbul’un küçük Suriye’sinde 30 dolar nasıl harcanır?"

26 Mart 2022 12:53

TRT World'ün YouTube hesabında yayımlanan bir videoda, İstanbul’un Fatih ilçesi için 'küçük Suriye' ifadesinin kullanılması tepki çekti. Türk lirasının değer kaybetmesiyle İstanbul’da döviz kuru ile birçok farklı şekilde alışveriş yapılabildiği anlatılan videoya "İstanbul’un küçük Suriye’sinde 30 dolar nasıl harcanır?" başlığı atıldı.

Yapılan paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler ise gelen tepkiler üzerine YouTube hesabından kaldırıldı. TRT ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Videodaki ifadelere tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen, "İktidarın bu kafasıyla yakında Türkiye’de birçok yerde kendi insanımız azınlık olacak. Vatandaşlarımız ilk seçimde sadece iktidarı belirlemeyecek; aynı zamanda kendi ülkelerinde azınlık mı yoksa ülkenin sahibi olarak mı yaşayacaklarını da seçecek."  dedi. 

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