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TRT muhabirinden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanan Yasemin Adar'a: Bronz madalya ama olsun

03 Ağustos 2021 09:02

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak kadın güreşte Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Aldığı başarının ardından, TRT'ye röportaj veren milli sporcuya, TRT muhabirinin kullandığı, "Bir ilki başardın kadın güreşi için bronz madalya ama olsun ilkler her zaman güzeldir" ifadesini kullandı. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin Adar, Kırgız Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk madalyasını getiren Adar, TRT muhabirinin sorusuna "Ben her zaman ilkleri başaran bir kadın oldum ve burada da bir ilk gerçekleştirdim. Kadın güreşinde ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandık. Şampiyon olabilirdik, evet kıl payı kaçtı ama 3. olmak da kötü bir başarı değil. Buna da şükür" diye yanıt verdi. 

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