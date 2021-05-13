TRT muhabiri İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı

Gazze Şeridi'nden son gelişmeleri aktaran TRT Arabi muhabiri Sami Berhum, İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalanarak büyük panik yaşadı. İsrail'in aralıksız süren saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a ulaştı.

Gece saatlerinde Gazze'den son gelişmeleri aktaran TRT Arabi muhabiri Sami Berhum, canlı yayın sırasında İsrail'in saldırısına yakalandı. Muhabir Berhum bağlantıyı sürdürürken tam o sırada büyük bir patlama yaşandı. Muhabir ve teknik ekip büyük panik yaşarken, canlı yayın güçlükle sürdürülebildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'si çocuk olmak üzere 69'a yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının da 390'ı aştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA