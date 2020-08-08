TRT Haber'de ekonomi yorumu: "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere kalktık"

T24 Haber Merkezi

TRT Haber'de yayınlanan Betül Soysal Bozdoğan'ın sunduğu 'Beşinci Gün' isimli programda pandemi sürecinde Türkiye ekonomisi konuşuldu. Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov'un program sırasında yaptığı ekonomi yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

Ülkenin ekonomik durumu ve ekonomi politikalarına yapılan eleştirilerin gündeme geldiği program sırasında, konuklardan Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov, "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere kalktık" yorumunu yaptı. İsmayılov konuşmasının devamında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirenler için de "Bu vicdansızlıktır. Pandemide, bütün ülkelerin kendi kafasını kaybettiği dönemde fikir üreten, siyaset üreten, yol üreten ülke kur üzerinden oyunlarla çöktü imajı verilmeye çalışılıyor. Burada bir maksat var. Buna bakmak lazım" diye konuştu.

Ekonomistler tiye aldı

Yapılan ekonomi yorumu, ekonomi ve finans alanında tanınan isimler tarafından da tiye alındı. Görüntüleri paylaşan ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, "Teyze bilmiyorsan niye konuşuyorsun? Allahım sabır Allahım sabır" ifadelerini kullandı. Görüntüleri paylaşan bir diğer isim Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün ise "Eksi bilmem neden artı bilmem neye giden ekonomi ile herşey çok net!" ifadelerini kullandı.