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TRT dizisinde kesik baş gösterildi, sosyal medyadan tepki yağdı

7 yaş ve üzeri için uygun olduğu belirtilen dizide kesilen bir başın açık bir şekilde verilmesine tepki gösterenler RTÜK'e çağrıda bulundu

08 Şubat 2022 12:00

TRT 1'de yayınlanan 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde kesik baş gösterildi. 7 yaş ve üzeri için uygun olduğu belirtilen dizide kesilen bir başın açık bir şekilde verilmesine tepki gösterenler RTÜK'e çağrıda bulundu. 

Başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Alpslan Büyük Selçuklu dizisi, dün akşam 12. bölümle ekrana geldi. Dizide Alparslan rolüne hayat veren Barış Arduç, bir sahnede tartışma yaşıyor. Düşmanı yakalayan Alparslan, kestiği başı da yanında getirirken ortaya atıyor. Dizide kesik başın açık bir şekilde ekrana getirilmesi tepkilere neden oldu.

7 yaş ve üzerinin izleyebileceği söylenen dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ekşi Sözlük'te konuyla ilgili başlık açan kullanıcılar, tepkilerini dile getirerek RTÜK'e gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu. 

Alparslan Büyük SelçukluBarış Arduçtrt dizisi kesik baş

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