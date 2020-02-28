TRT 1'de İdlib şehitleriyle ilgili konuşan Hayati İnanç: Kayıp yok, yer değiştirdiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'İyi Fikir' isimli programda konuk Hayati İnanç'ın Suriye rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerle ilgili, "Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan kabir hayatına geçtiler, hepsi bu. Nasıl olsa herkes gidecek. Şehit olmayı istemek lazım" yorumu tepki topladı.

"Şehit olmayı istemek lazım"

Şehitler için 'kayıp' denmesinden şikâyetçi olan Yazıcı, "Mühim olan biz gitmeden önce biz hazırlığımızı yapalım da güzel gidelim. Nasıl olsa herkes gidecek. Derler ya 'Herkes ölür ama herkes yaşamaz, herkese anlamlı bir ölüm nasip olmaz' bu büyük bir nimettir. Şehit olmayı istemek lazım" dedi.

Sosyal medyada tepki topladı

Hayati İnanç'ın sözlerine kullanıcılar sosyal medya da tepki gösterdi.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle;

"Şehitliği bana da nasip etmesini Allah'tan niyaz ediyorum"

Tepkiler üzerine Twitter hesabında yeni bir açıklama yapan İnanç, şunları söyledi:

"Bu sabah TRT 1'de programda söylediğimiz 'Şehitlerimiz için kaybettik demek doğru olmaz. Dünyalarını değiştirdiler ve onlar en büyük şerefe dair oldular' şeklindeki sözlerimin bazılarınca yanlış anlaşıldığını üzülerek öğrendim. Uğurlayanlar ağlarken şehit güler. En büyük devlete erdiler. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehitliği bana da nasip etmesini Allah'tan niyaz ediyorum."