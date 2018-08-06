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TRT Çocuk söz konusu sahnenin orjinal görüntülerini yayınladı

06 Ağustos 2018 00:48

Programın yapımcılığını üstlenen Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'ndan yapılan açıklamada da, "Yapımcılığını üstlendiğimiz 'Maysa ve Bulut' yapımıyla ilgili sosyal medyada kötü niyetli bir kampanya başlatılmıştır. Büyük bir sorumluluk ve hassasiyetle gerçekleştirdiğimiz animasyonla ilgili her türlü eleştiriye açığız. İyi niyetle eleştiriler yapıldığında, hataları veya yanlış anlaşılabilecek şeyleri en kısa sürede düzeltmekteyiz. Ancak bu son olayda, hakarete varan yorumlar ve art niyet karşısında sorumlular hakkında yargı yoluna başvurulacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

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