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TRT 1’deki yarışma programında hata: En çok gol kralı olan futbolcu sorusu yanlış cevaplandı

26 Temmuz 2021 13:09

TRT 1 ekranlarında yayımlanan '3'te 3' adlı yarışma programında, yarışmacının yanlış cevabı doğru kabul edildi.

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan 3’te 3 adlı yarışma programında, ‘Türk futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcu kimdir?’ sorusu yöneltilen yarışmacıya “Tanju Çolak, Lefter ve Metin Oktay” şıkları sunuldu.

Yanlış cevap doğru kabul edildi

Yarışmacı Tanju Çolak dedi ve en fazla gol kralı olan kişi olarak bu cevap doğru kabul edildi. Ancak en fazla gol krallığı unvanına sahip isim 6 kez ile Metin Oktay. Tanju Çolak ise 5 kez gol kralı oldu.

Söz konusu yanlış cevabın doğru kabul edilmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Twitter’da bir çok kullanıcı, TRT 1’in resmi hesabına “Metin Oktay olması gerekmiyor mu?” şeklinde sorular yöneltti.

6 kez 'gol kralı' unvanı aldı

Süper Lig’de 32’si Türk, 13’ü yabancı olmak üzere toplam 45 futbolcu “gol kralı” unvanını kazandı.

Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile gol kralı unvanını en fazla alan futbolcu olurken Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor. Ligin ilk gol kralı ise Galatasaraylı Metin Oktay, son gol kralı ise Hatayspor’dan Aaron Boupendza oldu.

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