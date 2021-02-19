Trenin raydan çıktığı kazada 25 vagon birbirine girdi

Rusya’nın Amur Oblastı'nda yer alan Skovorodinsky kentinde yaklaşık 50 vagonlu kömür yüklü bir tren raydan çıktı. Kömür taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada, kömür yüklü 25 vagon birbirine girdi.

Bölge yetkilileri, kaza sonrası demiryolu hattı ve elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu tren seferlerinin uzun bir süre yapılamayacağını bildirdi. Kazadan makinistin ve demiryolu işçilerinin yara almadan kurtulduğu açıklanırken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.