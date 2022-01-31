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Trenin çarptığı minibüsten son anda atlayarak kurtuldular

Minibüsün içindekilerin son anda atlayıp kurtulduğu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

31 Ocak 2022 20:21

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hemzemin geçitten geçen minibüse yolcu treni çarptı. Minibüsün içindekilerin son anda atlayıp kurtulduğu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalanminibüse yolcu treni çarptı.
 
O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde minibüs sürücüsü ve yanındaki 1 kişinin son anda atlayarak canını kurtardığı anlar yer aldı.
 
Kaza, 26 Ocak'ta Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sefa Çalık'ın yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı.
trenminibüs

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