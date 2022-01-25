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Trendyolexpress çalışanlarından Yenikapı ve Maltepe'de eylem: "Zamlar revize edilsin"

"Güncel ekonomik şartlar göz önünde bulundurulsun"

25 Ocak 2022 15:08

Online alışveriş platformu Trendyol'da zam uyuşmazlığı nedeniyle iş bırakma eylemleri ülke geneline yayıldı. Trendyolexpress çalışanları, bugün Maltepe ve Yenikapıda toplanarak yaptıkları basın açıklamasında şirketin teklif ettiği yüzde 11 zammı kabul etmediklerini belirterek "Güncel ekonomik şartlar göz önünde bulundurulsun! Zamlar revize edilsin!" dedi.

Trendyolexpress çalışanları, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında iki ayrı eylem gerçekleştirdi. Yüzde 11 oranındaki zammı protesto etmek için dün şirketin İstanbul Maslak'taki binası önünde toplanan Trendyol Express çalışanları, bugün de saat 14.00'da Maltepe etkinlik alanı ve Yenikapı etkinlik alanında taleplerini dile getirmek için toplandı.

Burada yapılan basın açıklamasında çalışanlar, şunları söyledi:

"Trendyolexpress'te taşeron çalışıyoruz ve tüm masraflar bize aittir. Yakıt, vergi dilimler, Bağkur, mtv, kasko, sigorta gibi zamlar bizi doğrudan etkiliyor. Güncel ekonomik şartlar göz önünde bulundurulsun! Zamlar revize edilsin!"

Trendyolexpresskuryekontak kapattıyenikapımaltepe

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