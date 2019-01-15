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Tren istasyonunda palalı adam paniği

15 Ocak 2019 17:31

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki bir tren istasyonunda eli palalı bir adamı görenler panik yaşadı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Tulse Hill tren istasyonunda eli palalı adam korkuttu. Palalı adamı gören İngilizlerin güvenlik birimlerine ihbarı sonucu polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. Korkutan olayda ölü ve yaralının bulunmadığı belirtildi. Vagonun içinden olayı kayda alan görgü tanıklarından bir kişi, "Etrafta herkes çığlıklarla kaçışmaya başladı. Biz trende bekledik, kapılar kapalı tutuldu" ifadelerini kullandı.

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