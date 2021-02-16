Tren istasyonu görevlisinin boş peronda dans ettiği anlar viral oldu

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Hezhou Tren İstasyonu'nda çalışan Li Yuan, son trenin ayrılmasıyla boş kalan peronda Çin Yeni Yılı nedeniyle dans etti. İstasyonun kapalı devre kamera sistemi ile kaydedilen Li Yuan'ın dansı, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Tren istasyonu personeli Yuan, "Son tren ve son yolcu grubuyla ilgilenmeyi bitirdiğimde saat 22.00'yi geçiyordu. Çok mutluydum çünkü yakında ailemle video bağlantısı aracılığıyla konuşabilecektim. Bu sene evime gidememiş olsam da iş yerinde hâlâ mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA