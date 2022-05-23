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Travis Barker, düğünde dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı

23 Mayıs 2022 11:50

Geçtiğimiz hafta Santa Barbara adliyesinde evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'da görkemli bir düğün yaptı. Akıma uyan Barker, düğünde ağzıyla Kourtney'in jartiyerini çıkardı. İkilinin o anları ise kameralara yansıdı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, İtalya'nın Portofino kentinde de görkemli bir düğün yaptı.43 yaşındaki şov yıldızı Kourtney Kardashian, düğününde vücudunu saran beyaz mini bir gelinlik giydi. Ünlü ismin uzun dini motifler içerek duvağı da törene damga vurdu. Kardashian, gecenin ilerleyen dakikalarında da siyah bir elbise tercih etti.

Dişleriyle jartiyerini çıkardı

46 yaşındaki üçüncü defa evlendiği müzisyen kocası Travis, 16 yaşındaki kızı Alabama tarafından paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir düğün adeti olan jartiyer çıkarma yapan Barker, dişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı.

Travis BarkerKourtney Kardashiandişleriyle Kourtney Kardashian'ın jartiyerini çıkardı

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