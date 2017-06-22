Transformers 5: Son Şövalye film fragmanı

Michael Bay'in Transformers serisinde son kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Transformers 5: Son Şövalye", izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Isabela Moner, Stanley Tucci, John Turturro ve Josh Duhamel'in yer aldığı film, kahramanların düşmana dönüştüğü, iki dünya arasındaki son büyük savaşı konu ediniyor. Filmin yönetmeni Michael Bay'ın Steven Spielberg ile birlikte yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu, aksiyon ve macera içerikli filmin görüntü yönetmenliği Jonathan Sela'ya müzikleri ise Steve Jablonsky'e ait.