Trans kadının dövüldüğü ve kimsenin müdahale etmediği olayın faili tutuklandı

18 Mart 2021 17:57
Antalya Kumluca'da trans bireyi sokak ortasında dövdükten sonra kaçan şüpheli R.K. tutuklandı.
3 gün önce meydana gelen olayda trans birey M.A ile R.K arasında tartışma çıktı.
R.K.'nın 'kıskançlık' gerekçesiyle M.A'yı yere yatırıp dövdüğü iddia edildi.
Şiddet anları bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Polis R.K'yı gözaltına aldı ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı. (İHA)
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