T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trans gazeteciden satırlı saldırganlara: Karaman'da çocuklara tecavüz edilirken neredeydiniz?

07 Temmuz 2016 12:11

İstanbul Avcılar Ambarlı’da bir trans kadının evini basan 20 erkek, taş, satır ve sopalarla saldırarak kadını öldürmek istedi. Onlarca trans kadının gelmesiyle saldırı, polis çağrıldı. Erkeklerin saldırılara ve nefret söylemine devam etmesine rağmen polisler “Taraflar barışsın, bugün bayram günü” dedi. Ardından polisler saldırganlara işlem yapmadan arabuluculuk yapmaya çalıştı. Kadınların ısrarı sonucunda saldırgan erkekler yakalatıldı ve Avcılar Polis Merkezi’ne götürüldü. Karakola giden kadınlar sadece iki saldırganın gözaltında olduğunu fark etti. Kadınlar karakolda ifade verdi. “Bizi öldürmeye teşebbüs ettiler” diyen kadınlara polis, öyle bir suçun olmadığını söyledi. Karakoldaki işlemlerin ardından Avcılar Devlet Hastanesi’ne rapor almaya giden kadınlara adli vaka olmasına rağmen bir kadın doktor bakmayı kabul etmedi. Kadınlara “Herkes gibi sıraya girin” dedi.

ETİKETLER

transtrans gazeteci

Diğer Videolar

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar mı karar verecek?

Kırmızı ışıkta karşıya geçen yaya, kendini savundu: Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım

‘Sağlıkta şiddet’ eylemine polis müdahalesi; gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun seçim vaadi olan '0-4 yaş arası çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor

Şırıngalı çikolatadan oğlunu kaybetmişti, son karnesini aldı: Böyle şeylerin satılmaması için elimizden geleni yapıyoruz

İşlek cadde üzerindeki bina aniden çöktü; o anlar kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24