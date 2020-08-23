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TransAnatolia, Şile’de son buldu

Motosiklette Xavier de Soultrait birinci

23 Ağustos 2020 12:28

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun izniyle 15-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen TransAnatolia Rally Raid 22 Ağustos Cumartesi günü Şile’de son buldu.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden TransAnatolia, bu yıl 15-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Pandemi döneminde yapılan ilk uluslararası yarış olma özelliği taşıyan TransAnatolia’ya bu yıl 25 motosiklet, 37 4x4 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV’den oluşan 70 araç katıldı. 16 Ağustos Pazar sabahı İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan başlayan 2.850 km’lik rota; Bolu Abant, Haymana ve Karadağ’a kadar devam ederek, aynı hat üzerinde farklı bir dönüş rotasıyla 22 Ağustos Cumartesi günü Şile’de son buldu.

Şile’de düzenlenen finish töreninde TRT Spor Koordinatörü Özgür Buzbaş, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Başkanı Dr. Cem Kınay yer aldı.

Motosiklette Xavier de Soultrait birinci

Yarışın motosiklet kategorisinde Fransız Xavier de Soultrait totalde 20 saat 28 dk 57 saniye ile birinci oldu. Son Dakar yarışında kaza geçiren ve kaza sonrası ilk kez Türkiye’de yarışa katılan Fransız Adrien Van Beveren 20 saat 41 dakika 11 saniye ile ikinci, iki kez İtalya Şampiyonu olan Jacopo Cerutti de 20 saat 54 dakika 50 saniye ile üçüncülüğe uzandı.

Türk pilotlar arasında en iyi dereceyi yapan Ejder Erişti genel klasmanda sekizinci oldu.

Quad kategorisinde İsrafil Akyüz totalde 39 saat 5 dk 52 sn süre ile birinci olurken, Erkan Uzlaş ikinci, Hasan Yatgın yarışı üçüncü sırada tamamladı.

SSV kategorisinde ise Çağdaş Çağlarve Ertuğrul Danişment totalde 34 saat 59 dakika 39 saniye süre ile birinci olurken, Zafer Durmaz ve Onur Altan Tan ekibi ikinci, Necati Şahin ve Armağan Şahin ekibi ise üçüncülük elde etti.

Tüm yarış boyunca büyük çekişmelerin yaşandığı otomobil kategorisinde Tarık Gökbay - Osman Metin ekibi genel klasmanda 30 saat 52 dakika 20 saniye ile birinciliğe otururken, Serhat Saygılı - Suat Çelik ekibi 31 saat 4 dakika 4 saniye süre ile ikinci, Ahmet Bağce - Mert Tepe ekibi 31 saat 15 dakika 21 saniye süre ile üçüncü oldu.

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