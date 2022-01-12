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Tramvayın altına giren kediyi, güvenlik görevlisi kurtardı

Güvenlik görevlisi, acil durum butonuna basarak tramvayı durdurdu

12 Ocak 2022 10:26

İzmit'te bir tramvay durağında, tramvayın altına bir kedinin girdiğini fark eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir'in, acil durum butonuna basarak aracın hareket etmesini engellediği ve kediyi kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit'in Milli İrade Meydanı'ndaki tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen kedi, yolcular inerken tramvayın altına girdi. Bu sırada kedinin rayda olduğunu fark eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir, koşarak tramvay kapısında bulunan acil durum butonuna bastı.

Tramvayın hareket etmesini engelleyen Demir, rayda gezinmeye başlayan kediyi kurtardı. Bu anlar ise tramvay durağının güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik görevlisinin koşarak tramvayı durdurduğu ve kediyi raydan çıkardığı anlar yer alıyor.

İzmitkeditramvayRıfat Demir

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