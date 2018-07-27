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Tramvayda yolcu ile turist arasında yaşanan ''sessiz ol'' tartışması sosyal medyada gündem oldu

27 Temmuz 2018 17:47

İstanbul'da tramvay içerisinde turist aile ile sessiz olmalarını söyleyen yolcu arasında çıkan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan tartışma sonucu turist aile tramvaydan çıkartılarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Görüntüleri kendi Twitter hesabından paylaşan Şahin Polat isimli vatandaş 'Lütfen izleyin ve paylaşın. Türkiyede polis mi var ne olacak ki diyor utanmadan. Başıma gelen ilk olay değil ama bu sefer çekmeye karar verdim çünkü artık çok rahatsız oluyorum. Eminim aramızdan birçok kişinin başından bu tür olaylar geçmiştir.' Dedi.

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