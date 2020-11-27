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Tramvayda maske tartışması: Neyin peşindesin?

Maskesini burnunun altında bulunduran yolcu ile kendisini uyaran diğer yolcu arasında tartışma çıktı

27 Kasım 2020 13:17

İstanbul’da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında maskesini burnunun altında bulunduran yolcu ile kendisini uyaran diğer yolcu arasında tartışma yaşandı. Yolcu, kendisini uyaran kişiye “Neyin peşindesin?” diye sordu. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında meydana geldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında yolcuyu konuda uyardı. Yolcu uyarıya tepki gösterdi.

Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye sordu. 

Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.

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