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Tramvay durağında kalp krizi geçiren gence özel güvenlikten kritik müdahale kamerada

Güvenlik görevlisi Eray Parlak, o anları anlattı

14 Nisan 2021 09:07

Samsun'un Canik ilçesinde Balıkçı Barınağı tramvay istasyonunda beklerken kalp krizi geçiren kişi özel güvenlik görevlisinin yaptığı kritik müdahale ile kurtuldu. “Ben gittim beni kurtarın” diyerek feryad eden kişiyi özel güvenlik nefesinin kesildiği anda yaptığı kalp masajı ile hayata döndürdü.

Hissettiği ağrıyla 2 büklüm hale gelen Serkan Kantekin, görevliye "Abi ben gidiyorum. Ben şu anda kalp krizi geçiriyorum" diye seslendi. Yardıma koşan görevli Eray Parlak, Kantekin’i istasyona taşıyıp bankın üzerine yatırırken 112 Acil sağlık ekiplerine de haber verdi. Kantekin’in nefesi kesilip kolları iki yana düştüğünde ise yaptığı kalp masajı ile onu hayata döndürdü. Müdahale sonrası biraz toparlayan Kantekin 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  

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