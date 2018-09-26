Traktörüyle düştüğü çukurda 2 gün mahsur kalan çiftçi: Hiç korkmadım

Bolu'da, traktörüyle düştüğü tarladaki 5 metrelik çukurdan 2 gün sonra yaralı kurtarılan Yusuf Öznur (65), "Hiç korkmadım. Sigara içtim, bekledim. Sağlığım şu anda iyi" dedi. Dün de devam eden arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı köyü yakınında, boş bir arazide açılan 5 metre derinliğindeki çukurda Yusuf Öznur'un traktörünü buldu. İki arkadaş Yusuf Öznur'un da traktörün altında sıkıştığını fark etti. İki arkadaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve AFAD ekipleri, Yusuf Öznur'u 2 gün boyunca mahsur kaldığı çukurdan yaralı kurtardı. Öznur, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.