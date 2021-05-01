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Trafo üzerine çıkarak yasakları protesto eden iki kişi gözaltına alındı

01 Mayıs 2021 17:23

İzmir Bornova'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın pandemi gerekçesiyle alanlarda kutlanamamasını protesto için trafonun çatısına çıkan iki genç gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki genç, tam kapanma kararı ve pandemi gerekçesiyle alanlarda kutlanamayan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla bir protestoya yaptı. Küçükpark Meydanı'ndaki trafonun üzerine çıkan ve sloganlar atan gençlere çevrede oturan yurttaşlar da destek verdi. Balkonlara çıkan bazı yurttaşlar, tencere ve tavalara vurarak, alkışlarla gençlerin protestosuna katıldı.

Bazı yurttaşlar ellerindeki tencere ve tavalara vurarak ve alkışlarla protestoya katıldı. Polis, protestoyu bitirmeye ikna edemediği iki gence trafo çatısına çıkarak müdahale etti. Çatıdan indirilen gençler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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