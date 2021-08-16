Trafikte yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

16 Ağustos 2021 21:20
İstanbul Ümraniye'de trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçüksu Caddesi'nde otomobil sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kamyonet şoförü, elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya başladı.
Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Trafikteki sopalı kavga anbean bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
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