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Trafikte video konferansa katılan senatör, kullandığı arka planla evdeymiş gibi davrandı

08 Mayıs 2021 10:26

ABD’de Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, araç kullandığı sırada kendisini evdeymiş gibi gösteren bir arka planla video konferansa katıldı.

ABD’nin Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, yasama meclisinin çevrimiçi toplantısına katıldı. Kurulun bu haftaki gündeminde, ‘elektronik cihazların trafikte kullanılmasının yasaklanması’ öngören yasa tasarısının yer aldığı ifade edildi. Senatör Andrew Brenner, çevrimiçi toplantıya araç sürerken katılırken, trafikte olduğunu belli etmemek için arka planı değiştirdi. Toplantıya katılan diğer senatörlerin, Brenner’ın toplantıya araç kullanırken katıldığını fark etmesinin ardından şaşkına döndü.

Kaynak: DHA

ABD'li senatörAndrew BrennerOhio eyaleti Senatörü Andrew Brennervideo konferans

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