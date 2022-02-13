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Trafikte tekme tokat yol verme kavgası kamerada

Tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi

13 Şubat 2022 19:58

Bursa'da birbirine giren sürücülerin kavgasında tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca Mahallesi’nde bulunan Botanik Park civarında iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya biranda sürücülerin yanlarındaki şahıslar da dahil oldu.

Tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. 

Kaynak: İHA

bursakavga

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