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Trafikte 'Örümcek Adam' sürprizi: 'Kolay gelsin Spiderman' dedik, 'Selamünaleyküm' diye cevap verdi

‘Örümcek Adam’ kostümlü bir kişi ve etrafında trafik polislerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

29 Eylül 2020 16:46

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, otomobilin üzerinde 'Örümcek Adam' kostümlü birini gören sürücü o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sürücü, "Kolay gelsin Spiderman" dediği kişiden "Selamünaleyküm" yanıtını aldı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde D-100 Karayolu’nda park halindeki bir aracın üstündeki ‘Örümcek Adam’ kostümlü bir kişi ve etrafında trafik polislerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

O anları cep telefonu kamerasıyla çeken Ferruh Özkan isimli bir sürücü ile ‘Örümcek Adam’ arasında insanları gülümseten diyalog yaşandı. "Kolay gelsin Spiderman" diyen Özkan’a ‘Örümcek Adam’ "Selamünaleyküm" diye cevap verdi.

Ferruh Özkan o anları anlattı:

"Ben çekmeye başladım ama uzaktan ben onu manken heykel zannettim. Bakıyoruz arabanın üstünde. Yakınına gelince oğlum dedi ki: ‘Baba hareket ediyor bu.’ Dikkat ettik, baktık, hakikaten hareket ediyor. Ondan sonra 'Kolay gelsin Spiderman’ deyince döndü ‘Selamünaleyküm’ dedi. Dedik ‘Canlıymış bu’ Trafik olduğu için duramıyorsun. Polis çevirmiş, ceza yazıyordu muhakkak. Ne olduğunu anlayamadık geçtik. Durma imkanımız olsa çok çekerdik."

Öte yandan, “Örümcek Adam” kostümüyle gösteri yapan Burak Soylu, sosyal medya üzerinden, gösterinin izin alınarak yapıldığını açıkladı.

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