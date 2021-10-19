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Trafikte önünü kestiği aracın sürücüsünden dakikalarca dayak yedi

Araçtan inen iki kadın, kavgayı ayırmaya çalıştı

19 Ekim 2021 09:47

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz akşam saatlerinde alkollü olduğu belirtilen bir kişi, trafikte ilerleyen aracın önünü kesti. İki kadın ve bir sürücünün olduğu araçtan inenler, araçlarının önünü kesen kişiyi darp etti.

Araçtan inen iki kadın, kavgayı ayırmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen kişinin aldığı darbeyle düşmesinin ardından, iki kadın ve bir erkek araca binmek istedi. Ancak bu sırada yerden kalkan kişi, kadınlar ve çevredekilere yeniden saldırdı.

önünü kestiği aracın sürücüsünden dayak yediistanbul avcılar

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