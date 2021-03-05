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Spor

Trafikte mahsur kaldığı için festivale geciken Ibrahimovic otostop çekti, tanımadığı birinin motoruna bindi

"Yolun sonuna geldiğimizde otoyolda ilk kez motor kullandığını söyledi”

05 Mart 2021 14:20

Milan’ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, bu sefer saha dışında yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Otoyoldaki trafikte üç saat mahsur kalan İsveçli forvet, konuk olduğu müzik festivaline yetişmek için otostop çekti ve tanımadığı birinin motosikletine bindi.

Sanremo şehrine ulaşmak için yola çıkan Ibrahimovic, trafik kazası nedeniyle yolun kilitlenmesi sonrasında ilginç bir çözüm buldu. Otoyoldan geçen motorlu birini durduran deneyimli futbolcu, gideceği yere kadar kendisini de götürmesini istedi.

"Otoyolda bir kaza oldu. Arabada 3 saat geçirdikten sonra şoförüme kapıyı açmasını söyledim” diyen 39 yaşındaki futbolcu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir motosikletliyi durdurdum ve ona ‘Beni Sanremo’ya götürebilir misin?’ diye sordum. Şans eseri Milan taraftarı çıktı. Yolun sonuna geldiğimizde otoyolda ilk kez motor kullandığını söyledi.”

Geç de olsa festivale katılabilen ve sahneye çıkan Zlatan “Festivali bende yapabilirdik. Kural 4: Zlatan festivale gidemiyorsa, festival Zlatan’a gelmelidir. Zlatan’ın evinde yer vardır” sözleriyle seyircileri güldürdü.

 

 

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