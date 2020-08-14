Trafikte kadına saldıran kişi tutuklandı

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldıran ve aracına da hasar veren kişinin ifadesi ortaya çıktı. Taksicilik yaptığı öğrenilen Emre E’nin ifadesinde, “Karımın doğum sonrası dikişleri patladı, bayılınca kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.

Eyüpsultan Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, taksicilik yaptığı öğrenilen Emre E. otomobil ile seyir ettiği esnada aracın direksiyonunu Sena Koçak'ın idaresindeki otomobilin önüne kırdı. Emre E, daha sonra Koçak'ın aracının üstüne çıkarak zarar verdi. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden Koçak'ın polise şikayetçi olmasının ardından Emre E. gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

Olayın görüntülerinin medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, Emre E’nin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine şüpheli Emre E. sabah saatlerinde Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Emre E. adliyeye sevk edildi.

“Karım bayılınca kendimi kaybettim”

Öte yandan saldırgan Emre E’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli E’nin ifadesinde, “Karım yeni doğum yapmıştı. Dikişleri patladığı için araca binip yola çıktık. Acele bir şekilde eşimi hasteneye yetiştirmeye çalışırken, önümde seyreden aracın önüne kırdım. Önüne kırdığım araç sürücüsü kadın kornaya basmaya başladı. Bende sinirlenip araçtan indim ve tartışmaya başladık. O esnada dikişleri patlayan eşimin bayıldığını gördüm. Kendimi kaybettim ve aracı üstüne çıkarak zıpladım” dediği öğrenildi.

Tutuklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran, adli makamlarca serbest bırakılmasının ardından tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan Emre Etyemez'in tutuklandığını duyurdu.