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Trafikte havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan iki kişi yakalandı

09 Haziran 2020 13:59

Adıyaman’da, motosiklet üzerinden havaya rastgele ateş açan kişiler, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ mesire alanı yolunda seyir halindeki motosikletin üzerinden havaya rastgele tabancayla ateş açan iki kişi, bu anları videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Videodan her iki şahsın kimliğini tespit eden polis ekipleri, şahısları kısa süre içerisinde yakaladı.

Şahıslar ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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