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Trafikte ayağını dışarı çıkarıp makas attı

05 Ekim 2020 10:37

İstanbul E-5 Karayolu Altunizade mevkiinde lüks minibüsle seyreden iki kişiden biri, ayağını dışarıya çıkartıp araçların arasında 'makas' atarak trafiği tehlikeye düşürdü. TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde ise otomobil sürücüsünün makas atması nedeniyle motosikletli ölümden döndü.

E-5 Karayolu Altunize mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü saat 11.30 sıralarında lüks minibüsün sürücüsü, ayağını dışarıya çıkartarak seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra trafikteki araçların arasında 'makas' atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bu şekilde bir süre seyreden sürücüler daha sonra gözden kayboldu.

Motosikletli ölümden döndü

TEM Otoyolu Ataşehir mevksinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen diğer bir olayda ise, motosikletiyle şeridinde seyir halinde olan sürücünün önüne arkadan süratli seyreden otomobil sürücüsü makas attı. Ölümden kıl payı kurtulan motosikletlinin yaşadığı olay ise kask kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

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