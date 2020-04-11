T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim

11 Nisan 2020 11:16

Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin denetimler sürüyor. Kadıköy’de trafik polisleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor.

Koronavirüs'e yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İstanbul ile birlikte 30 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak kapsamında polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Kadıköy’de oluşturulan denetim noktalarında trafik polisi ekipleri, araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yapıyor.

ETİKETLER

koronavirüskoronatrafik polisisokağa çıkma yasağısokakdenetim

Diğer Videolar

İstanbul’da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

Çorlu'da polis şiddetine uğrayan aile: Torunlarımız dedemi, anneannemi dövdüler diyorlar, psikolojileri bozuldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mayıs 2020

Yine polis şiddeti; Edirne'de baba ve oğluna cop!

Metroda Koronavirüs deneyi; böyle bulaşıyor!

Show Haber ekibine bir haftada ikinci saldırı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Sultanbeyli'de polis ve bekçi şiddeti; "Çekmeyin lan, dağılın lan"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İki yüzle doğan yavru kedi 3 gün yaşayabildi...

'Çileğin içinden çıkan böcekler' sosyal medyanın gündeminde...

Koronavirüs nedeniyle yiyecek bulamayan kemirgenler 'saldırganlaştı'...

4 otobüs firması sefere başlayacağı tarihi açıkladı!...

Plajlarda 'yeni normal' dönemi; sigara içmek yasaklandı, 20 dakika kuralı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Sultanbeyli'de polis ve bekçi şiddeti; "Çekmeyin lan, dağılın lan"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24