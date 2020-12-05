Trafik kazasında bacaklarını kaybeden tilkiye tekerlekli protez takıldı

Van’da trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından doğaya kazandırılamayan tilkiye tekerlekli protez takıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Lokman Aslan tarafından tedavisi yapılan tilki yeniden hayata tutundu. Ancak arka bacaklarından felçli olan tilki tekrar doğaya kazandırılamadı. Bunun için geliştirilen tekerlekli protezle tilki, yeniden yürümeye başladı. Rehabilitasyon merkezinde misafir edilen ve refah seviyesi artırılan tilki, Prof. Dr. Aslan tarafından tekerlekli protez sayesinde yürüyüşe çıkarılıyor.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan, kendilerine yaralı olarak getirilen yaban hayvanlarını tedavi ederken ilk amaçlarının bu hayvanları tekrar doğaya kazandırmak olduğunu belirten Aslan, "Tedaviye olumlu yanıt verdi ama ayağının biri yok. Bu yüzden doğaya dönemeyeceği kanaatine vardık” dedi.