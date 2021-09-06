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Trafik kazasında araç ikiye bölündü: 5 yaralı

Aracın ön kısmı arka bölümünden ayrılarak otoyolda 20 metre sürüklenerek durabildi

06 Eylül 2021 13:01

Erzurum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ortadan ikiye bölündü. Aracın ön kısmı 20 metre sürüklenirken kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 11.00 sıralarında Erzurum, Aşkale otoyolu üzerinde meydana geldi. Aşkale istikametinden Erzurum istikametine seyreden ve trafik polisi olduğu öğrenilen Ü.Ç. kontrolündeki araç Çiğdemli Mahallesi yol ayrımından otoyola çıkış yapan B.K. yönetimindeki Tofaş marka araçla çarpıştı.

Kaza sonrası Tofaş marka araç ortadan ikiye bölünerek yola savruldu. Aracın ön kısmı arka bölümünden ayrılarak otoyolda 20 metre sürüklenerek durabildi. İkiye bölünen araçta D.Ç. ve Z.P. ağır yaralanırken sürücü B.K. ve S.T. hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederek polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ErzurumTrafik kazasında araç ikiye bölündüTofaş

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