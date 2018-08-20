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Trafik kazasına müdahale etmeye giden ambulans ekibi yardım etmek istediği yaralının saldırısına uğradı

20 Ağustos 2018 14:49

Antalya'da trafik kazasına giden ambulanstaki paramedik Ahmet Okyay (21), yardımcı olmak istediği kazazedenin saldırısına uğradı. Dudağı patlayan, boynunda ve dirseğinde kesikler meydana gelen Okyay, şikayetçi oldu. Olay, saat 08.14'te Fener Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Serbay B. idaresindeki 07 LL 088 plakalı motosiklet ile Vedat K. yönetimindeki 34 TM 4794 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Aşırı alkollü oldukları iddia edilen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı İlhan E., yaralandı. Yaralılar için sağlık ekibi çağrıldı.

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