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Trafik kazası sonrası çıkan kavga ölümle sonuçlandı

14 Ekim 2020 13:38

Antalya’da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kavgada biri ağır 5 kişi de bıçakla yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahalle si Eski Lara Yolu’nda dün gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.’nın kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında otomobil sürücüsü A.A. yanında bulundurduğu bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak B., Ozan A., Utku Ö., Mehmet Y. K.’yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgada ayrıca A. A.’nın ağabeyi Nazım A. da bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan İzmirlioğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bir kafede garson olarak çalıştığı öğrenilen İzmirlioğlu'nun cenazesini almaya gelen annesi ile kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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