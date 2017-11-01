Trabzonspor’un yıldızı Ogenyi Onazi’den ‘kolbastı’ şovu!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ogenyi Onazi, Instagram hesabından kolbastı dinlerken çekilen görüntüsünü paylaştı.
Trabzonspor’un Süper Lig´in 10´uncu haftasında Galatasaray ile oynadığı maçta ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Ogenyi Onazi, sosyal medya hesabı twitter’da kolbastı dinlerken çekildiği görüntüyü paylaştı.
Nijeryalı orta saha oyuncusu, hareket halindeki otomobilin yolcu bölümünde seyahat ettiği sırada müzik eşliğinde kolbastı oynadığı videoyu paylaşarak, “Oynayalım uşaklar, Trabzon kolbastısı Sabah motivasyonu” ifadelerine yer verdi.