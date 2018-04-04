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Spor

Trabzonspor'un borcu açıklandı

04 Nisan 2018 18:34

TRABZONSPOR Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün 28 Şubat itibari ile borcunun 1 milyar 38 milyon 519 bin TL olduğunu açıkladı. Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını açıkladı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde konuşan Ören, kısa vadeli 197 milyon 459 bin TL, net 841 milyon 59 bin 617 TL olmak üzere, bordo mavili kulübün 28 Şubat itibari ile toplam borcunun 1 milyar 38 milyon 519 bin TL olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kongrede yeni seçilecek olan başkan ve yönetim mart, nisan ve mayıs aylarına yönelik öncelikli olarak 70 milyon TL borç ödemek zorunda kalacağı belirtildi. Açıklamada 70 milyon TL'lik ödemenin içerisinde futbolculara ve teknik direktör Rıza Çalımbay'a 50 milyon TL, personel ve teknik heyete 3 milyon TL, banka ve faizlere 6 milyon TL, İcra dosya masraflarına 1 milyon TL, Cari piyasaya 3 milyon TL, SSK ve vergi borçları 4.5 milyon TL gibi borçlar da yer aldı.

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