Trabzonsporlu Uğur Demirok: Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek...

Trabzonspor'da Uğur Demirok maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Biz de keşke her hafta Galatasaray'a karşı oynasak ve şampiyon olsak" diyen Uğur Demirok'un bu sözleri sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı. İşte Uğur Demirok'un açıklamaları: "Kötü giderken insanın konuşma isteği gelmiyor. Bugün çok iyi mücadele ettik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Galatasaray seyircisi yine kümeye kümeye diye bağırıyordu. Bıkmadılar bağırmaktan... Biz de keşke her hafta Galatasaray'a karşı oynasak ve şampiyon olsak. Biz çok iyi bir takımız. Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimiz ortada. Herkese gösterdik ne kadar büyük bir takım olduğumuzu."